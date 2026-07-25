Son Mühür / Atakan Başpehlivan Milli savunma ve güvenlik alanlarında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz’de son günlerde artan gerginliklerle ilgili önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Türk bayraklı Reyhan Sarı gemisine düzenlenen saldırıda bir denizcimiz hayatını kaybetti

Yayınladığı açıklamasında son 24 saat içerisinde Romanya hava sahasına giren iki İHA’nın, Romen F-16’ları tarafından düşürüldüğünü söyleyen Yankı Bağcıoğlu, Türk bayraklı Reyhan Sarı gemisine düzenlenen bir saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Son 24 saat içerisinde Romanya hava sahasına giren iki İHA, Romen F-16’ları tarafından düşürüldü. Karadeniz’de ticaret gemilerine yönelik saldırılar da sürüyor. Son olarak Türk bayraklı Reyhan Sarı gemisine düzenlenen saldırıda bir denizcimiz hayatını kaybetti, üç denizcimiz ise yaralandı” şeklinde konuştu.

“Bu gelişmeler, Karadeniz’deki tehdit alanının giderek genişlediğini gösteriyor”

Son olarak, yaşanan gelişmelerin Karadeniz’deki tehdit alanını genişlettiğini belirten Bağcıoğlu, Türkiye’nin kararlı bir yaklaşımla hava sahasını koruması gerektiğini vurgulayarak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu gelişmeler, Karadeniz’deki tehdit alanının giderek genişlediğini gösteriyor. Bu tür olaylar, çatışmayı bölgeye yaymayı ve bölge dışı aktörleri sürece dâhil etmeyi amaçlayan provokasyonlar da olabilir. Türkiye, itidalli ancak kararlı bir yaklaşımla hava sahasını ve ticaret gemilerini korumaya yönelik tedbirlerini en üst seviyede sürdürmelidir”