İzmir'de temmuz sıcakları etkisini sürdürürken tatilciler, popüler kıyıların yoğunluğuna alternatif arıyor. Turistik rotaların gölgesinde kalan Zindancık Koyu, son dönemde bu arayışın adreslerinden biri oldu.

MİDİLLİ'YE BAKAN KIYIDA

Koy, Dikili ilçesine bağlı Bademli Köyü yakınlarında bulunuyor. Ege'ye açılan kıyı şeridinde yer alan Zindancık, karşısında Midilli Adası'nı görüyor.

ADINI KARANLIĞINDAN ALIYOR

Koyun adının kaynağı, coğrafi konumundan geliyor. Anlatılanlara göre geceleri ay ışığı almayan koy zifiri karanlığa gömülüyor, bu özelliği nedeniyle "Zindancık" olarak anılmaya başlıyor.

SOĞUK AKINTILAR SUYU DÜŞÜRÜYOR

Koyun en çok konuşulan özelliği ise deniz suyunun sıcaklığı. Bölgedeki soğuk su akıntıları nedeniyle hava sıcaklığı 40 dereceye çıktığında bile su "çivi gibi" kalıyor. Sıcaktan bunalanların koya yönelmesinin başlıca nedeni de bu.

GİTMEDEN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKEN ÜÇ KURAL

Koya gitmeyi planlayanların dikkat etmesi gereken üç nokta öne çıkıyor:

Tesis yok: Bölgede şezlong, şemsiye veya market bulunmuyor. Gölgelik ve suyun yanında götürülmesi gerekiyor.

Yol durumu: Araçla belli bir noktaya kadar gidiliyor, sonrasında kısa bir yürüyüş gerekiyor. Son kilometreler altı alçak araçlar için zorlayıcı olabiliyor.

Kamp imkanı: Resmi bir kamp alanı bulunmuyor, ancak çadır kurmaya uygun düzlükler mevcut. Ateş yakmamak ve çöp bırakmamak ise bölgenin yazılı olmayan kuralı.

Koya ulaşım, Dikili merkezden hareket eden minibüslerle ya da Bademli üzerinden özel araçla sağlanıyor.