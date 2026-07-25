Son Mühür - Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı sonunda ayrılık getirdi. Dün Özgür Özel CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin kuruluş sürecini başlattı. Cuma namazını Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldıktan sonra çıkışta yaşanan gerginlik tekmeleri de ortaya çıkardı.

Cami çıkışında gergin anlar

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel, namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşı selamladı ve bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Cuma namazı için Hacı Bayram Veli Camii'nin seçilmesinin özel bir sebebi olduğunu vurgulayan Özel şu ifadeleri kullanmıştıı:

“Biz bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, önce İstanbul’un sonra İzmir’in işgaliyle artık tahammülü kalmadığında, İstanbul’dan Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıkıp, rütbeleri, üniformaları, sarayları, yetkileri resmi yetkileri geride bırakıp, kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu’da çıktığı o şanlı yürüyüşün sonunda davet ettiği Heyet-i Temsiliye ile birlikte 23 Nisan 1920 günü Cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii’ndeyiz."

Destekçilerinin alkışlamaları yanı sıra 'yuhalayanlar' da oradaydı. Özgür Özel’e tepki gösteren bazı kişiler arsında sözlü tartışma yaşandı.

Mustafa Sarıgül tekme attı!

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Mustafa Sarıgül'ün de olay esnasında tartışmanın yaşandığı noktaya yöneldiği ve bir kişiye tekme attığı anlar kameralara yansıdı.