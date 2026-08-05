YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla Karabağlar siyasetinde dikkat çeken bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Güç, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, YENİ Parti Karabağlar Kurucu İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ve 17 belediye meclis üyesinin YENİ Parti saflarına katıldığını duyurdu. Katılım töreninde yeni üyelere parti rozetlerinin takıldığını ifade eden Güç, bu gelişmeden büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.

"Değişim iradesinin göstergesi"

Toplu katılımın parti açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Çağatay Güç, açıklamasında bu gelişmenin vatandaşların değişim talebini ve YENİ Parti'ye duyduğu güveni ortaya koyduğunu ifade etti.

"Çoğunluk YENİ Parti'de"

İl Başkanı Çağatay Güç, yapılan katılımlar sonrasında Karabağlar Belediye Meclisi'nde çoğunluğun YENİ Parti'ye geçtiğini iddia etti.

Bu durumun partiye önemli bir sorumluluk kattığını ifade eden Güç, Karabağlar halkının güvenine layık olmak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

"Layık olmak için çalışacağız"

Açıklamasının sonunda birlik ve dayanışma mesajını ileten Çağatay Güç, YENİ Parti'nin yerelde daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirterek, Karabağlar'da vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmet anlayışıyla çalışmalarını devam ettireceklerini ifade etti.