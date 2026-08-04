Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, okulların tatile girmesiyle beraber çocuklar için bilgilendirici ve sosyal etkinliklerini artırdı.

Hasan Ali Yücel Kütüphanesi’nde başlatılan yaz atölyeleri programı çerçevesinde minik öğrenciler, hem kütüphane ortamıyla tanışıyor hem de katıldıkları atölyelerde vakitlerini dolu dolu geçiriyor.

“Masal Anlatımı ve Kukla Atölyesi” - “Hikaye Ağacı Atölyesi”

Karabağlar Refet Bele Mahallesi’nden gelen çocuk gruplarının katılımıyla başlayan programın ilk durağında, Cumhuriyet döneminin önemli eğitim insanı Hasan Ali Yücel’in hayatı ile Türk kütüphaneciliğine sağladığı katkıları anlatıldı.

Sonrasında binayı gezen çocuklar, kütüphane kaynaklarından nasıl yararlanacakları konusunda bilgilendirildi.

Teorik anlatımın sonrasında kütüphane bahçesine geçen minikler; “Masal Anlatımı ve Kukla Atölyesi” ile “Hikaye Ağacı Atölyesi” etkinliklerine dahil oldu.

endi kurguladıkları hikayeleri yazıya döken öğrenciler, bir yandan yaratıcılıklarını geliştirirken bir yandan da okuma-yazma pratiklerini artırma şansı buldu.

"Program, ağustos ayının sonuna kadar sürecek"

Projenin detaylarına ve ailelerden gelen taleplerden bahseden Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, "Nisan ayında hizmete alınan Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, çok sayıda genç ve yetişkini ağırladı.

Şube müdürlüğü olarak yaz aylarında çocukların vaktini daha etkin geçirmesi amacıyla atölye çalışmalarına başladık.

Ailelerin de bu konuda talepleri vardı. Temmuz ayında başlattığımız program, ağustos ayının sonuna kadar sürecek.

Çok farklı başlıklarda düzenlenen atölyelerle amacımız, çocukların yaratıcılıklarına katkıda bulunmak." ifadelerini kullandı.

"Bu tip aktiviteler çocukların gelişimi için çok faydalı"

Etkinliklere çocuklarıyla beraber katılan veliler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yaz tatilinde çocukların zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmekte zorlandıklarını söyleyen Yasemin Karaman,

"Çocuğum yaz tatiline girince genelde evde oturmaya başladı. Bu tip aktiviteler çocukların gelişimi için çok faydalı. Kütüphane ortamını görmeleri de iyi oluyor.

Hem çocuklar için hem de ebeveyn olarak bizler için güzel bir çalışma. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz." dedi.

Etkinlik takvimi nasıl?

Ağustos ayı sonuna kadar sürecek olan ücretsiz atölyelerin önümüzdeki günlerdeki takvimi ise şu şekilde açıklandı;

5 Ağustos: Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

11 Ağustos: Bitki ve Doğa Günlüğü Atölyesi

19 Ağustos: Yıldızlara ve Gökyüzüne Yolculuk Atölyesi