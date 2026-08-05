Son Mühür- İzmir'de sıcak hava dalgası etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı son verilere göre, 5 Ağustos Çarşamba günü kent genelinde yüksek sıcaklıklar İzmirlilere bunaltıcı anlar yaşatacak.

Şehir merkezinde ortalama sıcaklığın 37 derece civarında olması beklenirken, bazı iç ilçelerde termometreler rekor seviyelere çıkacak.

İzmir'de çarşamba günü hava nasıl olacak?

İzmir merkez ve çevre ilçelerinde hava genel olarak kavurucu sıcakların etkisi altında olacak. Kent genelinde termometreler yüksek seviyelerde seyrederken, kıyı şeridi ile iç kesimler arasında hissedilir derecede sıcaklık farkları yaşanacak.

İşte 05 Ağustos Çarşamba günü İzmir ve ilçeleri için güncel hava durumu raporu:

Aliağa: İlçede sıcak hava hakim olacak. Sıcaklık 26-37 derece arasında seyredecek.

Balçova: Gün boyunca sıcak hava etkili olacak. Termometreler 23 derece ile 37 derece arasında ölçülecek.

Bayındır: Kavurucu sıcakların görüleceği ilçede hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükselecek. Gece en düşük sıcaklık 22 derece olacak.

Bayraklı: Sıcak havanın etkili olacağı ilçede en yüksek sıcaklık 40 derece, en düşük sıcaklık ise 25 derece olarak tahmin ediliyor.

Bergama: İlçede sıcak bir gün beklenirken sıcaklık 24-37 derece arasında seyredecek.

Beydağ: Günün en sıcak ilçelerinden biri olacak Beydağ'da termometreler 40 dereceyi gösterecek. En düşük sıcaklık 20 derece.

Bornova: Kavurucu sıcakların etkili olacağı ilçede hava sıcaklığı 26-40 derece arasında değişecek.

Buca: İlçede sıcak hava etkisini sürdürecek. Gün içinde sıcaklık 39 dereceye kadar çıkarken gece 24 derece olacak.

Çeşme: Açık ve güneşli havanın görüleceği ilçede sıcaklık 23-32 derece arasında seyredecek.

Çiğli: Gün boyunca sıcak hava etkili olacak. Termometreler 22-38 dereceyi gösterecek.

Dikili: İlçede sıcak hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 23, en yüksek sıcaklık 36 derece olarak tahmin ediliyor.

Foça: Açık gökyüzünün hakim olacağı ilçede sıcaklık 25-34 derece arasında seyredecek.

Gaziemir: Sıcak havanın etkili olacağı ilçede sıcaklık 23-38 derece olacak.

Güzelbahçe: Açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı 24-34 derece arasında değişecek.

Karabağlar: İlçede sıcak hava etkisini sürdürecek. Termometreler 24-37 dereceyi gösterecek.

Karaburun: Açık havanın hakim olacağı ilçede sıcaklık 24-34 derece arasında seyredecek.

Karşıyaka: Sıcak hava etkisini sürdürüyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 39 derece, en düşük sıcaklık 23 derece olacak.

Kemalpaşa: İlçede sıcak hava hakim olacak. Sıcaklık 22-38 derece arasında seyredecek.

Kınık: İlçede sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak. Gece en düşük sıcaklık 23 derece olacak.

Konak: Kent genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklığı 37 derece, en düşük sıcaklığı ise 24 derece olarak tahmin ediliyor.

Kiraz: Günün en sıcak ilçeleri arasında yer alan Kiraz'da hava sıcaklığı 23-40 derece arasında değişecek.

Menderes: Sıcak havanın etkili olacağı ilçede sıcaklık 23-39 derece olarak tahmin ediliyor.

Menemen: İlçede termometreler 39 dereceyi gösterecek. En düşük sıcaklık 24 derece olacak.

Narlıdere: Sıcak hava etkisini sürdürürken sıcaklık 23-35 derece arasında seyredecek.

Ödemiş: Kavurucu sıcakların etkili olacağı ilçede en yüksek sıcaklık 40 derece, en düşük sıcaklık 21 derece olacak.

Seferihisar: İlçede sıcak hava etkili olacak. Sıcaklık 24-36 derece arasında seyredecek.

Selçuk: Sıcak havanın görüleceği ilçede termometreler 22-36 dereceyi gösterecek.

Tire: İzmir'in en sıcak ilçesi olacak Tire'de hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselecek. Gece en düşük sıcaklık 20 derece olarak tahmin ediliyor.

Torbalı: İlçede kavurucu sıcaklar etkili olacak. Gün içinde sıcaklık 40 dereceye ulaşırken en düşük sıcaklık 24 derece olacak.

Urla: Açık havanın hakim olacağı ilçede sıcaklık 25-33 derece arasında seyredecek.