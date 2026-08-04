Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan birinci oturumu Başkan Helil Kınay’ın öncülüğünde gerçekleşti. İlçenin K planlarının ve taşınmaz devrinin tartışıldığı meclis toplantısında önemli polemikler ve tartışmalar yaşandı.

Başkan Kınay açıkladı... Yeşilyurt Pazaryeri açılıyor!

Meclis oturumunda uzun süredir ilçede çeşitli tartışmalara neden olan Yeşilyurt Pazaryeri’nin son durumu ile ilgili bilgilendirmede bulunan YENİ Partili Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Yeşilyurt Pazaryeri şu an gecikme sürecinde devam ediyor. Sonbaharda açılışını yapacağız, herhangi bir sıkıntımız yok” dedi.

CHP grubundan Kınay’a eleştiri: Bize de fikrimizi sorun

Kınay’ın AK Partili meclis üyelerine ve YENİ Parti’ye katılacak bağımsız meclis üyelerine söz vermesi üzerine eleştirilerde bulunan CHP’li meclis üyesi Ekim Ulaş Büyükdağ, “Sadece AK Partili arkadaşlara ve bağımsız arkadaşlara bakıyorsunuz, lütfen bize de fikrimizi sorun” diyerek, Kınay’ı eleştirdi.

AKUT ile belediye arasında protokole oy çokluğu

Karabağlar Belediyesi’nin oy çokluğuyla kabul edilen AKUT ile yapacağı iş birliği protokolü ile ilgili konuşan Helil Kınay, “Hedefimiz bir iki ay içinde bu alanı kullanabilmek, bu anlamda idaremizin önerisi bu önergenin doğrudan onaylanması yönündedir” ifadelerini kullandı.

K planları komisyon yolcusu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan Karabağlar ilçesinin ‘mevcut plandaki durumu korunacak alan’ (K) sınırları ve bu alanlarda yapılacak iş ile işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı meclis üyelerinin kabulleriyle oybirliği ile ilgili komisyonlara gönderildi.

Karabağlar Belediyesi’nden amatör kulüplere destek

Ayrıca, ilçe sınırlarında bulunan amatör spor kulüplerine belediye tarafından nakdi ve ayni yardım yapılmasıyla ilgili önerge ise oy çokluğuyla ilgili komisyonlara gönderildi.

Fırat Eroğlu: Direkt kulüplere 5 milyon lira gönderelim

Söz konusu önerge ile konuşan AK Partili Fırat Eroğlu, “Bunu komisyona sevk etmeyelim biz direkt kulüplerimize 5 milyon lira gönderelim. Biz size bunu öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Taşınmazların maliyeye devrine oy birliği

Öte yandan, 2981 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerine satılmak üzere Karabağlar Belediyesi’ne devredilen taşınmazların ilgili kanunun yürürlükten kalkması ve hak sahiplerine devir süresinin bitmesi nedeniyle söz konusu taşınmazların maliye hazinesine devri oy birliğiyle kabul edildi.

Helil Kınay: Komisyonlardan gelen raporlar meclisimize verecekleri kararlarda öngörü verirler

Meclisin, komisyonlardan gelen raporları oylamak konusunda yetkili olduğunu ve raporların sadece öngörü vereceğini aktaran Başkan Helil Kınay, “Komisyonlardan gelen raporlar meclisimize verecekleri kararlarda öngörü verirler. Farklı bir kararı oylamak konusunda meclisimiz yetkilidir. Tekrar süreçlerle ilgili bazı meclis üyelerimizin istifası ile ilgili komisyon üyeliklerinin yeniden değerlendirilmesi yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Fırat Eroğlu: Biz burada ‘kıllık’ olsun diye konuşmuyoruz

Kınay’ın komisyon üzerine söylediği cümlelere yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, “Söylediğiniz söz tamamen hukuka aykırıdır. Sizin ayrı bir kanununuz olabilir. Siz cumhurbaşkanı genelgesini bile farklı yorumluyorsunuz. Kendinize göre bir şeyler uyduruyorsunuz. Biz burada kıllık olsun diye söylemiyoruz. Usulünüz yanlış. Konuştuğunuz bilgiler baştan aşağı yanlış” şeklinde konuştu.

Derya Pala: Meclis karar almada yetkili ise komisyon yapmayalım

Eroğlu’nun ardından, Kınay’ın söylemlerini eleştiren ve doğru bir yaklaşım olmadığını savunan AK Partili Derya Pala, “Karar almada meclis yetkili dediniz o zaman komisyon yapmayalım. Bu çok doğru bir sistem ya da yöntem değil” dedi.

Bekir Kalaylı: Mecliste her şey alelacele geçiriliyor

Öte yandan, kendisine söz verilmemesine tepki gösteren AK Partili Bekir Kalaylı, Kınay’ın yerel yönetim anlayışını eleştirerek, “Kınay geldiğinden beri burada değişen müdür, Türkiye’nin hiçbir yerinde değişmemiştir. Her şey alelacele geçiriliyor” diye konuştu. Son olarak, Başkan Kınay tarafından dilek ve temennilerin ise son meclis oturumunda yapılacağı açıklandı.

Bir dahaki meclis ne zaman?

Karabağlar Belediye Meclisi'nin bir sonraki oturumu 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 16'da gerçekleştirilecek.