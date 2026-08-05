Burçin Oğuz'un mesleği aşçılık. Mutfakta amatör değil, yılların içinden gelen bir isim. Bu yönüyle de sezonun konuşulan yarışmacıları arasına girdi.

Önlüğü aldığı geceden sonra adı arama motorlarında hızla yükseldi. İzleyiciler nereli olduğunu, ne iş yaptığını ve kaç yaşında olduğunu sorguladı. Bilinenler ise şöyle.

Tekirdağ'da kreş mutfağında baş aşçıydı

Oğuz, yarışmaya katılmadan önce Tekirdağ'da bir kreşte baş aşçı olarak çalışıyordu. Yani her gün toplu yemek hazırlayan bir mutfağın sorumluluğunu taşıyordu. Mutfak sektöründeki tecrübesi de yıllara dayanıyor.

Bu deneyim ona belirli alanlarda uzmanlık kazandırdı. Kurum mutfağı yönetimi, toplu üretim ve pratik menü planlaması bunların başında geliyor. Yarışmada sergilediği soğukkanlı duruşun arkasında da bu birikim var. Teknik sunumları da şeflerin olumlu yorum yaptığı noktalar arasında yer buldu.

Nereli ve kaç yaşında?

Burçin Oğuz aslen Tekirdağlı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde doğdu ve orada büyüdü.

Yarışmaya da memleketini temsilen Tekirdağ'dan katıldı. Yaşına ilişkin ise kamuoyuyla paylaşılan net bir bilgi bulunmuyor; bu konuda ne kendisinden ne de yapımdan bir açıklama geldi. Özel hayatında evli ve iki çocuk annesi.

Önlüğü tiramisu etabında kazandı

27 Temmuz akşamı ekrana gelen bölüm iki etaptan oluştu. İlk turda yarışmacılardan yenibahar kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Oğuz bu turu geçerek finale kaldı.

İkinci etapta ise İtalyan mutfağının klasik tatlısı tiramisu vardı. Zorlu bir seçim olan bu turda Oğuz, şeflerin en beğendiği tabağı çıkardı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun ortak kararıyla beyaz önlüğün sahibi oldu. Böylece TV8 ekranlarındaki yarışmanın 2026 sezonu ana kadrosuna 10. sıradan dahil oldu. Kadro şekillenmeye devam ederken izleyicinin gözü şimdi ilk eleme haftalarında. Oğuz'un mutfaktaki tecrübesini rekabet ortamına nasıl yansıtacağı da merak ediliyor.