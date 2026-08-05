Konak Belediyesi, toplumsal eşitliği ve sosyal dayanışmayı artıracak önemli bir iş birliğini daha hayata koydu. Kız çocuklarının eğitimine yönelik çalışmalarıyla tanınan Kordon Soroptimist Kulübü Derneği ile imzalanan protokol çerçevesinde, kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan grupların yaşamın her alanında desteklenmesine yönelik ortak projeler uygulamaya alınacak.

Eğitim ve sosyal projeler!

İş birliği çerçevesinde eğitim programları, atölye çalışmaları, sempozyumlar, çalıştaylar ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Taraflar, farklı yaş gruplarına ve ihtiyaç sahibi bireylere yönelik projeleri ortak planlama anlayışıyla hayata koyacak.

Fırsat eşitliği ve katılımcılık ön planda!

Protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek projelerde fırsat eşitliği, katılımcılık ve kapsayıcılık ilkeleri baz alınacak. Özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitim, sosyal yaşam ve kişisel gelişim alanlarında daha güçlü bireyler olarak yer almasına katkı sunacak uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca kırılgan grupların toplumsal yaşama daha etkin katılımını sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetler de iş birliğinin önemli başlıkları arasında kendine yer bulacak.