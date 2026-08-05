Bordo-mavili kulüp, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın transfer görüşmelerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar karşıladı. "Ya Allah Bismillah Muhammed Salah" tezahüratlarıyla karşılanan ve taraftarlara "üçlü" çektiren 34 yaşındaki futbolcu, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte havalimanından ayrılarak Maslak'taki özel bir hastanede sağlık kontrolüne girdi.

MOHAMED SALAH TRABZONSPOR'DAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Trabzonspor'un Mısırlı forvetle 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bordo-mavililerin 34 yaşındaki yıldıza 5 milyon euro imza parası ve yıllık 17 milyon euro garanti ücret ödeyeceği öne sürüldü. Anlaşma detaylarında satılacak Mohamed Salah formalarından elde edilecek gelirin yüzde 20'sinin de oyuncuya verileceği iddia edildi.

MOHAMED SALAH İMZA TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisine geçerek resmi sözleşmeye imza atacak olan futbolcu, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek. Mohamed Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park’ta imza töreni düzenlenecek.

MOHAMED SALAH'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI NASILDI?

Geçtiğimiz sezon İngiltere ekibi Liverpool formasıyla 41 resmi maça çıkan Mısırlı futbolcu, bu müsabakalarda 12 gol atarken 10 da asist yaptı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza atması bekleniyor.