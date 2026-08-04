Karabağlar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde farklı bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Tamamı belediye personelinden oluşan oyuncu kadrosuyla faaliyetlerini sürdüren Karabağlar Kent Tiyatrosu, "Bardakçı Baba" adlı oyunla seyirciye unutulmaz bir an yaşatacak.

Yunus Emre Gümüş'ün kaleme almış olduğu oyunun yönetmenliğini ise Onur Çatal yapıyor. Belediye tarafından gerçekleştirilen davette, oyunun emeği, tutkuyu ve sanatın birleştirici gücünü aynı sahnede bir araya getireceği ifade edildi.

Ücretsiz davetiye!

Karabağlar Belediyesi, tiyatro oyununu ücretsiz olarak vatandaşlarla bir araya getirecek. Oyunu izlemek isteyen vatandaşlar, davetiyelerini Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi ile belediyenin Ana Hizmet Binası Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden alabilecek.

11 Ağustos'ta sahne alacak!

13 yaş ve üzeri izleyicilere uygun olarak sergilenecek "Bardakçı Baba", 11 Ağustos Salı günü saat 20.30'da, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi A Blok 4. Kat Çok Amaçlı Salon'da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Belediye, tüm Karabağlarlıları bu özel sanat gecesine çağırdı.