Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, küresel siyasi ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. ABD Merkez Bankasının faiz adımları ve Ortadoğu'daki diplomatik temaslar piyasaların yönünü belirliyor. Çinli yatırımcıların fiziki talebi de fiyatları yukarı taşıyan etkenler arasına katıldı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki rallinin arkasında Washington ile Tahran hattında yaşanan diplomatik gelişmeler yatıyor. İki ülke arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini normale döndürmeyi hedefleyen müzakereler küresel piyasalarda olumlu yankı buldu. Bu olası anlaşmanın enerji arzındaki riskleri düşüreceği ve enflasyon baskısını hafifleteceği beklentisi yatırımcıları altına yöneltti.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR OLDU?

Diplomatik temasların yarattığı iyimserlikle ons altın gün içinde yüzde 4'ten fazla prim yaparak 4.200 dolar seviyesine yükseldi. Gümüş fiyatları da benzer bir grafikle yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak 62,22 dolara çıktı ve 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Platin ve paladyum da bu yukarı yönlü hareketten payını aldı. Çinli kurumsal yatırımcıların fiziki külçe altına gösterdiği yoğun ilgi, ons altının 4 bin dolar psikolojik sınırının üzerinde kalmasını sağladı.

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

ABD Merkez Bankasının son toplantısında politika faizini sabit tutması altın piyasasını destekleyen bir diğer ana unsur oldu. Faiz artış döngüsünün durabileceğine yönelik beklentiler, faiz getirisi sunmayan altına talebi artırdı. Enerji maliyetlerini düşüren petrol fiyatlarındaki geri çekilme de merkez bankalarının yüksek faiz politikalarını gevşeteceği algısını güçlendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI MÜZAKERELERİNDE NELER YAŞANIYOR?

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşerek kalıcı bir anlaşma ihtimalini masaya yatırdı. Trump müzakerelerin başladığını duyurdu ancak İran yönetimi resmi görüşme iddialarını henüz doğrulamadı. Sürecin en kilit noktasını Hürmüz Boğazı'nın kontrolü oluşturuyor. Katar'ın arabuluculuk haberleriyle Brent petrol yüzde 0,3 toparlanarak 79,62 dolardan, WTI ham petrol ise yüzde 0,2 artışla 75,90 dolardan işlem gördü. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre ABD'nin ham petrol stokları 31 Temmuz haftasında yaklaşık 2,7 milyon varil arttı. Piyasalar gün içinde açıklanacak resmi stok verilerini bekliyor.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?

Uzmanlar altının gelecekteki yönünü Fed'in faiz politikalarının, Ortadoğu'daki diplomatik adımların, enflasyon verilerinin ve dolar endeksinin çizeceğini belirtiyor. Hürmüz Boğazı'na dair olumlu haber akışının sürmesi ve küresel belirsizliklerin devam etmesi durumunda altın fiyatlarındaki yüksek seyrin korunacağı tahmin ediliyor.