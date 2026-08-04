Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ayrımının hissedildiği Karabağlar Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan birinci oturumu Başkan Helil Kınay’ın öncülüğünde gerçekleşti. Meclis oturumuna CHP'den istifa eden isimlerin yerine gerçekleşmesi beklenen komisyon seçimlerinin ikinci oturumda yapılacağı aktarıldı.

Başkan Kınay ile birlikte CHP'li isimler istifa etti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın, CHP’den istifa etmesinin ardından gerçekleşen ilk meclis toplantısında Başkan Kınay ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan meclis üyelerini isimleri divan katipliğinden okundu. CHP’den İstifa eden isimler şu şekilde: Kadir Dalgıç, Murat Özmen, Abdulvahap Batihan, Rahile Yeni, Nurcan Çakır, Ömer Ökten, Burcu Ugantaş. Ayrıca, istifa eden isimlerin yerine gerçekleşecek komisyon seçimlerinin ise Cuma günü gerçekleşeceği açıklandı.

Helil Kınay: En büyük problemimiz sahipsiz atıklardır

Öte yandan, Ağustos ayı meclisinin açılışında ilçedeki atık çöp sorunuyla ilgili bakanlık yetkilileriyle ve ilgili kurumlarla yaptığı toplantının bilgilendirmesinde bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sahipsiz atık sorunu ile ilgili çalışmaları yoğunlaştıracaklarını vurgulayarak, “Meclisimizden hemen önce ilgili kurumlarla yaptığımız bir çalışma vardı. Belediye olarak ilçemizdeki en büyük sorunlardan birisi çöplerimizdir. Bizler sokaklarımızda konteyner dışına atılmış sahipsiz pek çok atıkla baş başa kalıyoruz. Bizler iki yıldır ilgili odalarla ve bakanlıklarla görüşüyoruz.

Öncelikle tüm bu atıklarda evlerimizden çıkan atıklar, ilçe belediyelerinin toplamakla sorumlu olduğu atıklardır. Bu atıklarla ilgili çeşitli cezai yaptırımlar var. Bizler kurduğumuz çevre birimi ile birlikte ilgili mevzuatla yasal denetimleri yapıyoruz. En büyük problemimiz sahipsiz atıklardır. Her birimizin farklı yerlerde gördüğümüz gelişi güzel yerlere bırakılmış atıklar görüyoruz. Belediyemiz bütün gücünü seferber ederek vardiya halinde günlük çöp toplama rutini dışında sahipsiz atıkları çevre sağlığı kapsamında hep beraber toplamaya çalışıyoruz.

Belediyemiz kaynaklarının emeğinin rakamsal karşılığı 80 milyon liradır. Bu para ve harcadığımız emek diğer yatırımlarımıza gitmesi gereken süreçlerdir. Bizler bu konuda 4 milyon civarında ceza kesmişiz. En önemli problemlerde bir tanesi ilçemizde ruhsatsız faaliyet gösteren hurda depolarıdır. Biz ilçemizde 55 tane ruhsatsız hurda depolarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu toplantı bugüne kadar yaptığımız dördüncü toplantıdır biz ilgili kurumlarla irtibat halindeyiz. Bu sorunla ilgili kanuni düzenlemelere ihtiyaç vardır. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin ortak denetimlerin yapılması ve valiliğe bağlı kurumlarla ortak yapılacak çalışmayla bu sorunun çözümü için tüm süreçleri sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tüm vatandaşlarımız belediyemizin bütün iletişim yollarıyla bize ulaşabilirler"

Ayrıca, Devlet Malzeme Ofisi'nden konteyner siparişi verdiklerini ve önümüzdeki günlerde belediye bünyesinde yeni bir çağrı merkezinin de hizmete gireceğini açıklayan Başkan Kınay, "Yaklaşık 1000 civarı konteynırımızı geçtiğimiz yıl değiştirdik. Bu yıl da Devlet Malzeme Ofisi’nden sipariş ettiğimiz konteynerler var. Tüm vatandaşlarımız belediyemizin bütün iletişim yollarıyla bize ulaşabilirler, hatta yeni çağrı merkezimiz de önümüzdeki günlerde hizmete girecek” diye konuştu.