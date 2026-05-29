İzmir’in turistik ilçesi Foça, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram süresince ilçe genelinde otel ve pansiyonların doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, sahil şeridi, plajlar ve merkez sokaklarda yoğunluk dikkat çekti.

Yabancı turist sayısında artış

Çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler özellikle Foça merkez ile Yeni Foça hattında uzanan yaklaşık 30 kilometrelik kıyı şeridinde yoğunluk oluşturdu. Denize giren vatandaşların yanı sıra sahil boyunca yürüyüş yapanlar, restoran ve kafelerde vakit geçirenler ile olta balıkçılığı yapanlar da ilçede hareketlilik yarattı. Bayram tatiliyle birlikte yabancı turist sayısında da artış yaşandığı bildirildi.

Yaz sezonuna güçlü başlangıç

Bölgede gezi tekneleri de artan talep nedeniyle yoğun mesai yaptı. Adalar ve koylar hattında düzenlenen saatlik ve günlük turlarla tatilciler denizden Foça’nın doğal güzelliklerini görme imkânı buldu. İlçedeki işletmeler ise artan yoğunluktan memnun olduklarını ifade ederken, bayram süresince bu hareketliliğin devam etmesinin beklendiği belirtildi. Foça esnafı, özellikle yaz sezonunun bayramla birlikte güçlü bir başlangıç yaptığını söyledi.