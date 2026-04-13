Oldukça sakin tavırları ve mutfaktaki kendinden emin duruşuyla göze çarpan yarışmacı hakkında internet üzerinde çok geniş çaplı bir araştırma trafiği başladı. Televizyon seyircileri, bu yeni yüzün özel hayatını, aslen nereli olduğunu, mesleki geçmişini ve yarışmadaki şansını öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. Sosyal medyada yapılan yorumlar da yarışmacının iddialı performansına işaret ediyor.

Hafta sonu verilecek olan 200 bin TL değerindeki büyük para ödülü için rakipler kıyasıya bir rekabet içine giriyor. İkinci gün ev sahibi olan Defne Hanım, mutfaktaki yeteneklerini sergilerken hazırladığı menüde kendi yöresine ait oldukça özel ve geleneksel tatlara yer veriyor. Ekran başındaki Yemekteyiz takipçileri, el lezzetine son derece güvenen bu genç yarışmacının masadaki zorlu rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda kaç puan alacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Aynı haftnın rekabet dolu diğer günlerinde ise Yusuf Yetişen, Fatma Kök, Dınar Akgün ve Mustafa Hüseyinoğlu kendi evlerinde misafirlerini ağırlayarak puan mücadelesi veriyor.

Zuhal Topalla Yemekteyiz Defne kimdir

Televizyon ekranlarında izleyicinin hemen benimsediği ve merakla araştırdığı Defne Kocaoğlu, 33 yaşında ve aslen Elazığlı. Kendi memleketinde doğup büyüyen genç yarışmacı, geçmiş yıllarda düzenli bir kariyere sahipti ve bir süre devlet memuru olarak görev aldı. Ancak kariyer planlamasında ani bir değişikliğe giderek memuriyet hayatından tamamen istifa etti. Bu radikal kararın ardından hayatında yeni bir sayfa açarak yaklaşık 1 yıl önce Kocaeli ilinin Gebze ilçesine yerleşti. Günlük yaşamında mutfakla her zaman çok iç içe olan başarılı yarışmacı, şimdilerde pastacılık alanında kendini sürekli geliştiriyor. Ekranların yeni yüzü Defne Kocaoğlu'nun hayat hikayesine dair öne çıkan bazı çarpıcı bilgiler şu şekilde sıralanıyor:

Şu anda özel ve donanımlı bir kursta profesyonel pastacılık eğitimleri alıyor.

Gün içindeki boş zamanlarını değerlendirerek sosyal medya platformları üzerinden ev yapımı pasta ve börek satışı yapıyor.

Özel hayatında 2 yıllık evli olan yarışmacının henüz 5 aylık olan küçük bir kız çocuğu bulunuyor.

Gündelik hayatında kızıyla birlikte bolca vakit geçirmekten, yeni yerler keşfetmekten ve seyahat etmekten çok büyük bir keyif alıyor.