Merakla beklenen SOLOTÜRK gösteri uçuşu Yenikapı semalarında ve tarihi İstanbul Boğazı üzerinde farklı günlerde vatandaşlarla buluşacak. Gökyüzünün çelik kanatları tarafından sergilenecek olan kobra manevrası, ters kalkış, dikey tırmanış ve yavaş uçuş gibi nefes kesen teknik hareketler izleyenlere unutulmaz ve gurur dolu anlar yaşatacak.

SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman yapılacak

İstanbul semalarındaki nefes kesen prova uçuşları 28 Mayıs Perşembe günü çevre tanıma faaliyetiyle start alıyor. Yenikapı semalarında gerçekleştirilecek olan bu kritik provanın hemen ardından aynı günün ilerleyen saatlerinde dev jetler muhteşem İstanbul Boğazı semalarında süzülecek. Tecrübeli pilotların uçağın teknik sınırlarını zorlayacağı bu heyecan verici ısınma turları, büyük şov öncesinde izleyicilere adeta büyüleyici bir görsel şölen sunacak.

Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği asıl büyük gösteri ise 29 Mayıs Cuma günü izleyicilerle buluşuyor. İstanbul'un benzersiz fethinin coşkusunu zirveye taşıyacak olan bu dev organizasyon saat 18.00 itibarıyla başlayacak. Yenikapı etkinlik alanını dolduran her yaştan binlerce ziyaretçi, semalardaki bu gurur verici performansı yakından takip ederek fethin büyük coşkusunu hep birlikte ve tek yürek olarak paylaşacak.

SOLOTÜRK gösteri uçuşu nerede izlenebilir

Bu muhteşem gösterileri en net ve en keyifli açıdan izleyebilmek adına ana etkinlik adresi Yenikapı sahil şeridi olarak belirlendi. Dev meydan, uçuşların tüm estetik detaylarını çıplak gözle görebilmek için son derece elverişli ve geniş bir konum sunuyor. Sahile kurulacak dev ekranlar ve güçlü ses sistemleri sayesinde etkinlik alanındaki vatandaşlar hem görsel hem de işitsel anlamda eksiksiz bir kutlama atmosferi soluyacak.

Boğaz hattı üzerinde düzenlenecek olan heyecan dolu selamlama uçuşu ise şehrin pek çok farklı sahil kesiminden rahatlıkla takip edilebilecek. Pilotların gökyüzünde sergileyeceği estetik ve zorlu manevraları izlemek isteyen vatandaşlar Ortaköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Eminönü gibi kıyı bölgelerinde bir araya gelecek. Özellikle yüksek noktalardan ve sahil kenarlarından çekilecek eşsiz fotoğraflar, bu tarihi kutlamayı ölümsüzleştiren en değerli hatıralar arasına katılacak.