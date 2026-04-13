Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan sevilen anime serisi Dorohedoro, ikinci sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Karanlık fantezi türündeki yapımın dördüncü bölümü yayınlandı ve hikayedeki aksiyon iyice tırmandı. Yeni bölümün bitmesinin hemen ardından anime tutkunları sıradaki bölümün yayın tarihini yoğun şekilde araştırmaya koyuldu. Ana karakter Kaiman ve dostu Nikaido'nun büyücüler dünyasındaki tehlikeli yolculuğu, her hafta seyir zevki sunmayı sürdürüyor.

Yıllar süren uzun bir bekleyişin ardından nihayet ekranlara geri dönen efsanevi yapım, kendine has farklı çizim tarzı ve sıra dışı evreniyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyanın dört bir yanındaki anime severler, haftalık olarak yayınlanan bölümleri anında izleyebilmek için güncel yayın takvimini çok yakından takip ediyor.

Sosyal medya platformlarında ve hayran forumlarında yeni bölümde neler yaşanacağına dair teoriler hızla yayılırken, yayıncı kuruluşun yapacağı resmi fragman paylaşımları da merakla bekleniyor. İzleyiciler, kanlı dövüş sahneleri ve her saniye derinleşen karanlık karakter hikayeleriyle dolu yeni bölümün tam olarak hangi gün ekranlara geleceğini öğrenmek için gün sayıyor.

Dorohedoro 2. sezon 5. bölüm yayın tarihi

Serinin sadık takipçileri yeni bölümün yayın tarihini ve saatini büyük bir merakla beklemeye devam ediyor. Japonya ile aynı anda küresel çapta yayınlanan ve milyanlarca izleyiciye ulaşan animenin yeni bölüm takvimi nihayet netleşti. Dorohedoro hayranlarını bir kez daha ekran başına toplayacak olan beşinci bölümün yayın detayları ve izleme seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

Dorohedoro ikinci sezon beşinci bölümü 16 Nisan 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölüm Türkiye saati ile akşam saatlerinde dijital yayın platformlarında yerini alacak.

Animenin uluslararası yayın haklarını elinde bulunduran dijital yayın platformları bölümü Türkçe altyazı seçeneğiyle sisteme ekleyecek.

Önceki bölümlerde olduğu gibi bu haftaki yeni bölüm de Japonya yayınından hemen sonra küresel sunucularda erişime açılacak.

Dorohedoro animesi konusu ne

Q Hayashida tarafından kaleme alınan popüler mangadan televizyona uyarlanan Dorohedoro, karanlık ve kaotik bir evrende geçiyor. Hikaye temel olarak Delik adı verilen kasvetli bir şehirde yaşam mücadelesi veren insanları ve insanları deney faresi olarak kullanan büyücüleri konu ediniyor. Ana karakter Kaiman, büyücü tarafından lanetlenerek kafası sürüngene dönüştürülen ve hafızasını kaybeden güçlü bir savaşçı olarak öne çıkıyor. Kaiman, yetenekli dövüşçü dostu Nikaido ile birlikte kendisine bu laneti yapan büyücüyü bulmak için tehlikeli bir maceraya atılıyor. İkinci sezonda Kaiman'ın geçmişine dair sırlar gün yüzüne çıkarken, büyücüler dünyasındaki güç savaşları giderek daha karmaşık bir hal alıyor.