Yemekteyiz her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı profilleri bir araya getirdi. Pınar Hanım, haftanın dördüncü yarışmacısı olarak ekrana gelecek. Peki bu sıcakkanlı yarışmacı kimdir, hayatını nasıl kazanmış ve mutfağında hangi tatlar var?

Pınar Akgün kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Pınar Akgün 45 yaşında, evli ve iki çocuk annesi. Şu an ev hanımı olarak hayatını sürdürse de arkasında ciddi bir iş tecrübesi var. Özel sektörde muhasebe alanında 20 yılı aşkın süre çalıştıktan sonra emekli olmuş. Yıllarca rakamlarla, bilanço tablolarıyla uğraşan biri olarak disiplinli ve düzenli bir yapıya sahip. Bu özelliklerinin mutfağa da yansıyıp yansımayacağı merak konusu.

Pınar Akgün aslen nereli?

İşte heyecan verici kısım burası. Pınar Hanım aslen Gaziantepli ama doğup büyüdüğü yer İzmir. Yani Türkiye'nin iki büyük mutfak kültürünü bir arada taşıyan bir isimden bahsediyoruz. Gaziantep'in zengin lezzetlerini İzmir'in Ege esintisiyle harmanlayacağını söyleyen Pınar Hanım, 200 bin TL konusunda oldukça iddialı.

23 yıl önce İstanbul'a taşınmış ve o zamandan beri Bahçelievler'de yaşıyor. Hem Antep mutfağına hem de İzmir'in zeytinyağlı yemek geleneğine hakim olduğunu belirten Pınar Hanım, sofrasında bu iki kültürü bir araya getirmeyi planlıyor.

Geçen hafta Yemekteyiz'i kim kazandı?

10 Nisan cuma günü yapılan final değerlendirmesinde 200 bin TL'nin sahibi Ahmet Bölüç oldu. 6-10 Nisan haftasının 3. günü yarışan Ahmet Bey, toplam 39 puanla haftanın en yüksek puanını alarak büyük ödülü kaptı.

Bu hafta Yemekteyiz'de kim yarışıyor?

13-17 Nisan haftasının yarışmacı listesi şöyle:

gün: Yusuf Yetişen gün: Defne Kocaoğlu gün: Fatma Kök gün: Pınar Akgün gün: Mustafa Hüseyinoğlu

Cuma akşamı yapılacak değerlendirmede 200 bin TL'yi bu beş yarışmacıdan hangisinin alacağı belli olacak.