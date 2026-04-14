Özellikle ilk defa sınava girecek adaylar tarihleri karıştırabiliyor ya da son güne bırakıp başvuruyu kaçırabiliyor. Bu yüzden şimdiden takvimi not almakta fayda var. Gelin 2026 KPSS ortaöğretim sürecini adım adım inceleyelim.

KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihte?

Başvurular 27 Ağustos 2026'da açılıyor. Son gün ise 8 Eylül 2026. Yani adaylara yaklaşık 12 günlük bir pencere tanınmış oluyor. Başvuru işlemi ÖSYM'nin kendi sitesinden yapılıyor, üçüncü parti bir platform üzerinden değil. Sınav ücretini yatırmadan başvuru tamamlanmış sayılmıyor, bu detayı gözden kaçıranlar geçen senelerde ciddi mağduriyet yaşadı.

Sınav günü ne zaman?

25 Ekim 2026 Pazar günü. Tek oturumluk bir sınav olacak. Sorular her zamanki gibi genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki ana bölümden gelecek. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler soru havuzunun temelini oluşturuyor.

Sınav giriş belgesi genelde sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM hesabına düşüyor. Belgeyi çıktı almak zorunlu olmasa da sınav günü telefon sokulmadığı için elde bir kopya bulundurmak işleri kolaylaştırıyor.

Sonuçlar ne zaman belli olacak?

ÖSYM sonuçları 19 Kasım 2026'da açıklayacak. Sınavdan yaklaşık 25 gün sonrasına denk geliyor bu tarih. Sonuç öğrenme işlemi T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle yapılıyor. Puanlar açıklandıktan sonra kamu kurumlarının açtığı kadrolar için tercih dönemi başlıyor.

Hazırlık süreci nasıl planlanmalı?

Şu an nisan ayındayız, sınava daha 6 aydan fazla var. Bu süreyi verimli kullanan adaylar ciddi avantaj yakalıyor. Genel yetenek tarafında paragraf soruları ve temel matematik ağırlıklı gelirken, genel kültürde Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi her sene mutlaka çıkıyor. Güncel olayları takip etmek de en az kitap çalışmak kadar önemli çünkü son yıllarda güncel sorulara ayrılan pay giderek arttı. Haftada en az iki deneme çözmek hem zamanlama pratiği kazandırır hem de zayıf noktaları erken fark etmeye yardımcı olur.