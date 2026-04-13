Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformları ile restoranlar arasındaki ticari ilişkilere yönelik yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe aldığını açıkladı. Düzenleme kapsamında zorunlu ek ücret uygulamalarının sonlandırıldığı, hizmet bedellerinin ise daha şeffaf ve anlaşılır hale getirildiği bildirildi.

Hizmet bedellerinde şeffaflık zorunluluğu

Bakanlık, elektronik ticaret pazar yerlerinin restoranlardan tahsil ettiği tüm ücret kalemlerinin açık biçimde gösterilmesini zorunlu hale getirdi. Buna göre, komisyon, taşıma ve görünürlük gibi hizmet bedelleri restoranların satıcı panellerinde ayrı ayrı ve detaylı şekilde yer alacak.

Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“Elektronik ticarette hizmet bedellerinin açık, anlaşılır ve tam anlamıyla öngörülebilir hale getirilmesi kararları alınmıştır”

Yeni uygulama ile işletmelerin maliyet kalemlerini daha net görmesi ve ticari kararlarını buna göre şekillendirmesi hedefleniyor.

Tüketici bilgilendirmesinde yeni çerçeve

Düzenleme kapsamında, sipariş onayı aşamasında tüketicilere de bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Buna göre, teslimat sürecinde oluşan giderlerin farklı hizmet kalemlerinden oluşabileceği kullanıcıya genel hatlarıyla aktarılacak.

Bakanlık açıklamasında, elektronik ticaret platformlarında güven ortamının güçlendirilmesi ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Kampanya ve indirim süreçlerinde yeni esaslar

Yeni düzenleme ile kampanya uygulamalarında da önemli değişiklikler yapıldı. Restoranların kampanyalara katılımının tamamen gönüllülük esasına bağlandığı, zorlayıcı uygulamalara izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kampanya, indirim, reklam ve benzeri uygulamalar gönüllülük esasına bağlanacak”

Ayrıca, kampanyalara katılmayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacağı da düzenleme kapsamında netleştirildi.

Komisyon hesaplamalarında yeni sistem

Düzenleme ile indirimli satışlarda komisyon hesaplama yöntemleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, indirimin yalnızca restoran tarafından yapılması halinde komisyonun toplam ödeme tutarı üzerinden hesaplanacağı, indirimlerin platform ve restoran tarafından ortak karşılanması durumunda ise farklı bir hesaplama yönteminin uygulanacağı belirtildi.

Ticari ilişkilerde yeni denge hedefi

Bakanlık, düzenlemeyle birlikte platformlar ve restoranlar arasındaki ticari ilişkilerin daha öngörülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını bildirdi. Ek hizmetlerin ve ücretlendirmelerin işletme onayına bağlı olacağı ve bu onayın istenildiği anda geri çekilebileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, düzenlemelerin yalnızca mevcut sorunları çözmekle sınırlı olmadığı, elektronik ticaret ekosisteminde uzun vadeli güven ve istikrarın güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.