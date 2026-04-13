Son Mühür - Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde etkili olan yağışlı havaların yerini daha kurak ve sıcak bir dönemin alacağını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Yaz aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kalacağını ifade eden Şen, sonbahar ve kış döneminde ise “Süper El Nino” etkisinin hissedilebileceğini dile getirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, paylaştığı video mesajında önümüzdeki aylara dair değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde etkili olan yoğun yağışların geride kaldığını ifade eden Şen, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu sene ‘Süper El Nino’ dediğimiz daha kuvvetli bir El Nino bekliyoruz. Yaz aylarında sıcaklıklar artacak, sonbahar ve kış aylarında ise büyük ihtimalle bu etki daha da belirgin hale gelecek”

Daha önce 1997-1998 ve 2016 yıllarında benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatan Orhan Şen, bu tür olayların küresel ölçekte yağış düzenlerini ve meteorolojik dengeleri ciddi biçimde etkilediğini vurguladı.

Türkiye'ye El Nino uyarısı

“Süper El Nino”nun dünya genelinde yağış miktarı ve sıklığında değişimlere yol açacağını belirten Orhan Şen, Türkiye’nin de bu süreçten etkileneceğini ifade etti. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artması ve kuraklık riskinin yükselmesi öngörülüyor.

''Suyumuzu dikkatli kullanmalıyız''

Prof. Dr. Orhan Şen, mevcut baraj doluluk oranlarının yanıltıcı bir güven oluşturabileceğine dikkat çekti. İstanbul’da doluluk oranının yüzde 70, İzmir’de ise yüzde 60 seviyelerinde olmasına rağmen riskin devam ettiğini vurgulayan Şen, iki yıl üst üste yaşanabilecek bir kuraklığın bu oranları yeniden kritik seviyelere çekebileceğini belirterek suyun dikkatli kullanılması gerektiğini ifade etti. Uzmanlar da olası uzun süreli kuraklık riskine karşı hem yetkililerin hem de vatandaşların şimdiden su tasarrufu önlemlerini artırması gerektiğine işaret ediyor.