A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki kritik maçı, eğitim gündemini ve sınav takvimini tamamen değiştirdi. Milli takımımızın Avustralya ile oynayacağı maçın saatleri göz önüne alınarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi öne çekildi. Sınavın 13 Haziran'a alınmasıyla birlikte cuma günü için de okullardaki eğitim durumuna dair yepyeni bir karar alındı. Öğrenciler ve veliler, resmi makamlardan gelen açıklamaların ardından "12 Haziran'da okul var mı" diyerek detayları araştırmaya başladı.

12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ, CUMA GÜNÜ OKUL YOK MU?

Bakanlık, sınav hazırlıklarının okullarda eksiksiz tamamlanması için beklenen o kararı açıkladı. Yapılan son resmi duyuruya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara veriliyor. Yani 12 Haziran'da ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak. Öğrencilerin sınav öncesi süreçten olumsuz etkilenmemesi adına alınan bu kararla birlikte, cuma günü okullarda görev yapan tüm öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

LGS SINAVI NEDEN ERTELENDİ, 2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in daha önce yayımladığı takvimde LGS'nin 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı tüm kamuoyuna duyuruldu. Ancak 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimi netleştiğinde, A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı dev maçın 14 Haziran sabahı Türkiye saatiyle 07.00'ye denk geldiği fark edildi. Müsabaka sonrasında ülke genelinde yaşanması muhtemel coşkulu kutlamalar, yüksek ses ve trafik yoğunluğunun öğrencilerin sınav konsantrasyonunu bozabileceği değerlendirildi. Gençlerin sınavı sağlıklı bir biçimde tamamlayabilmesi adına LGS tarihi 1 gün öne çekilerek 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alındı.

2026 LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, sınavın uygulanacağı gün değişse de oturum saatlerinde herhangi bir farklılığa gidilmedi. Yüz binlerce öğrencinin ter dökeceği merkezî sınavın birinci oturumu olan Sözel Bölüm sabah tam 09.30'da, ikinci oturumu olan Sayısal Bölüm ise saat 11.30'da başlıyor. Bakanlık, tüm sürecin çocukların güvenliği ve başarısı için titizlikle yürütüleceğinin altını çiziyor.