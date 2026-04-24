Ortadoğu merkezli jeopolitik gerilimler küresel ekonomiyi derinden etkilemeyi sürdürüyor. Bir yanda petrol fiyatlarındaki sert yükseliş eğilimi, diğer yanda altın ve gümüş piyasalarındaki belirsizlik yatırımcıları zor kararlarla baş başa bırakıyor. Bu puslu havada özellikle riskli varlıklara yönelen vatandaşlar için tehlike çanları çalıyor. Piyasaların nabzını tutan İslam Memiş, manipülatif hareketlerin boyutunu gözler önüne seren çarpıcı bir örnek paylaşarak dikkatleri kripto para ekosistemine çekti. Uzman isim, adeta bir servetin dakikalar içinde nasıl sıfırlandığını anlattı.

KÜRESEL PİYASALARDA SAVAŞ BASKISI

Bölgedeki sıcak çatışma riskleri ve özellikle İran ile ABD arasındaki diplomasi trafiğindeki aksaklıklar, emtia fiyatlarını yukarı yönlü zorluyor. Haftayı 106 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün hafta içinde 108 doları test etmesi, enerji maliyetlerindeki endişeleri artırdı. Hafta sonu yaşanabilecek olası siyasi veya askeri gelişmelerin yeni haftanın fiyatlamalarında belirleyici rol oynaması bekleniyor. Aynı süreçte altın ve gümüş piyasalarında ise alıcıların geri çekildiği, satış baskısının ön plana çıktığı görülüyor.

BORSA İSTANBUL İÇİN YENİ DÖNEM

Yurt içi piyasalarda ise tarihi bir gelişme yaşandı. Birleşik Krallık'ın Borsa İstanbul'u resmi olarak tanıması, İngiliz yatırımcıların Türkiye piyasasına girişlerinde vergi avantajlarından yararlanmasının önünü açtı. Bu durumun hisse senedi piyasalarına güçlü bir yabancı ilgisi getirebileceği belirtiliyor. Yaşanan bu stratejik gelişmeyi değerlendiren Memiş, iyimser tablosunu şu sözlerle ifade etti: "Borsa tarafında yıl sonuna kadar pozitif beklentim sürüyor. 16 bin ve hatta 20 bin puan seviyeleri şaşırtıcı olmayacaktır. Savaşın etkileri hafiflediğinde hızlı bir toparlanma göreceğiz"

100 BİN LİRALIK YATIRIM 820 LİRAYA DÜŞTÜ

Küresel piyasalardaki makro gelişmelerin yanı sıra asıl yıkım tablosu kripto para dünyasında gün yüzüne çıktı. Piyasaya yeni sürülen bazı varlıklarda dönen manipülasyonları işaret eden Memiş, yatırımcıları son derece dikkatli olmaya çağırdı. Yaşananları "resmi soygun" şeklinde nitelendiren piyasa uzmanı, ABD Başkanı Trump'ın ailesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir proje üzerinden sert bir örnek verdi. Söz konusu projeye başlangıç aşamasında 100 bin lira bağlayan bir yatırımcının mevcut bakiyesinin 820 liraya kadar çakıldığını belirten Memiş, yüksek risk içeren bu tarz varlıklara karşı vatandaşların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.