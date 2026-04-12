Son Mühür- Bu hafta yatırımcının yüzünü güldüren araçların başında hisse senetleri geldi. Yılbaşından bu yana yüzde 24.97 değer kazanan BIST 100 endeksi bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran adres oldu.

Kim, ne kadar kazandırdı?



Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,79, altının gram fiyatı yüzde 2,28, avro/TL yüzde 1,69 ve dolar/TL yüzde 0,15 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.876,31 puanı ve en yüksek 14.073,79 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,79 üstünde, 14.073,79 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,28 artışla 6 bin 858 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,27 yükselişle 46 bin 199 liraya çıktı.