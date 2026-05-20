SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Rüşvetin adresi bu kez 'Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ oldu. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adalet mekanizmasını sarsan rüşvet operasyonuna imza atıldı. Ard arda yapılan ihbarları değerlendiren polis, fiziki ve teknik takip başlattı. Teknik takibe takılan ve rüşvet aldıkları sabit görülen kurum müdürü, şefi ile birlikte 10 İnfaz koruma memuruna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet sorgusu tamamlanan kurum müdürü, şefi ile birlikte 9 infaz koruma memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kurumu Rüşvet Çarkına Çevirmişler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin profili dikkat çekti. Kurumu rüşvet çarkına çevirdikleri iddia edilen isimler arasında, Denetimli Serbestlik Kurum Müdürü, Kurum Şefi, İnfaz Koruma Memurları ve rüşvete aracılık ettiği öne sürülen diğer şüpheliler yer aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan geniş çaplı aramalarda, rüşvetten elde edildiği değerlendirilen çok miktarda nakit para ve altına el konuldu.

Tutuklandılar

Emniyetteki yasal işlemleri ve sorguları tamamlanan 10 şüpheli, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan ve aralarında kurum müdürünün de bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuda yolsuzluk ve rüşvete karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak genişletilerek devam ettiğini bildirdi.

