Balıkesir’in Erdek ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen tarım kazasında, devrilen traktörün altında kalan yabancı uyruklu tarım işçisi hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Şahinburgaz Mahallesi’nde gerçekleşti.

Gelen bilgilere göre, tarım işçisi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Meylis Omarov, çalışma sırasında traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı.

Sağlık ekipleri intikal etti!

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar zaman kaybetmeden durumu ekiplere ihbar etti. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerinde Meylis Omarov'a ilk müdahale gerçekleştirilirken, ağır yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Ancak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze adli tıpa kaldırıldı!

Hayatını kaybeden tarım işçisinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma!

Yetkililer tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirilirken, traktörün devrilme nedeninin belli olması için çalışma başlatıldı.