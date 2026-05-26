Olay, gece saat 00.30 sularında Mesudiye Mahallesi, 1. Cumhuriyet Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Ferhat G., bir süredir ayrı yaşadığı eski eşi Mukaddes U.'nun evine gitti. Yanında getirdiği yanıcı madde dolu şişeyi tutuşturup mutfak penceresinden içeri fırlatan şüpheli, ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.

Doğalgaz kombisi patladı

Şişenin içeri düşmesiyle beraber evde alevler hızla yayılmaya başladı. Yangın sırasında evdeki doğalgaz kombisinde de bir patlama meydana geldi.

Patlama sesi ve alevlerin yükselmesiyle beraber durumu fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Ekiplerin müdahalesi faciayı önledi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer dairelere ve binanın üst katlarına sıçramasını engelledi. Kısa süren çalışmaların sonrasında yangın tamamen kontrol altına alındı.

Şüpheli olay yerinden kaçtı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evin mutfak kısmında ciddi maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, gerçekleştirdiği saldırının sonrasında izini kaybettiren Ferhat G.'yi bulmak ve gözaltına almak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.