SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Çanakkale’nin Biga ilçesi, meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Bandırma kara yolu Osmaniye Köyü yakınlarında öğle saatlerinde iki otomobilin kavşak noktasında çarpıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada , yaralananlar arasında Bursa Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ali Ökten ile savcı adayı olan eşi Beyza Nur Kaynar Ökten’in de bulunduğu bildirildi. Savcı Ökten'in kaburga kemikleri kırık olduğu, meslektaşı olan eşinin de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Taziye Yolunda Feci Çarpışma

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’den Çemealtı köyüne bir taziye ziyareti için yola çıkan emekli başçavuş Enver Yavuzel idaresindeki otomobil ile Bursa’dan Çanakkale istikametine gitmekte olan ve içinde yargı mensuplarının bulunduğu diğer araç kavşak yakınında şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da adeta hurdaya dönerken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

3 Kişi Hayatını Kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Enver Yavuzel’in aracında bulunan Nesiha Yavuzel ile Emine Kartal’ın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ve araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan emekli başçavuş Enver Yavuzel ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin yakınları ve bölge halkı yasa boğuldu. Kazadan yaralı olarak kurtulan diğer aracın sürücüsü Bursa Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Ali Ökten ile yanında bulunan savcı adayı eşi Beyza Nur Kaynar Ökten, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, kazadan sağ kurtulan Savcı Ali Ökten’in kaburga kemiklerinde kırıklar tespit edildi. Savcı adayı eşi Beyza Nur Kaynar Ökten’in ise hastanedeki tedavisinin ve genel durumunun takibinin sürdüğü öğrenildi.

