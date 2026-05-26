Muğla’nın Fethiye ilçesinde film gibi bir operasyona imza atıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olarak aranan iki kardeş, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon çerçevesinde yakayı ele verdi. Yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip altında olan şüphelilerin, Karaçulha Mahallesi’nde saklandıkları adres tespit edilerek operasyon düzenlendi

2019 yılından bu yana aranıyorlar!

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışmalar çerçevesinde, A.S. ve Ş.S. isimli kardeşlerin izi tespit edildi.

Şüphelilerin, Muğla İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından “suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gece vakti silahla birden fazla kişiyle yağma” suçundan arandıkları ifade edildi.

Haklarında toplam 25’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kardeşin, 2019 yılından bu yana firari durumda olduğu da ifade edildi.

3 aylık takip!

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren detaylı inceleme neticesinde iki kardeşin Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde birlikte saklandıkları adres tespit edildi.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla iki firari kardeş yakalandı.

