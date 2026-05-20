Hatay’ın İskenderun ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada TIR’a arkadan çarpan otomobilde bulunan 18 yaşındaki Ezgi Özcan hayatını kaybetti, sürücünün ise yaralandığı öğrenildi.

TIR’a arkadan çarptı!

Kaza, Denizciler Mahallesi’nde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde F.G. yönetimindeki 31 ABL 435 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.H. idaresindeki 31 BF 143 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İtfaiye ekiplerinden yoğun mücadele!

Kazayı gören vatandaşların ihbarının ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü F.G. ile Ezgi Özcan’ı yoğun çalışma sonucu çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde 18 yaşındaki Ezgi Özcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hastaneye kaldırıldı!

Kazada yaralanan sürücü F.G., olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Ezgi Özcan’ın cenazesi ise jandarma ekiplerinin ve savcılığın olay yerindeki incelemelerini tamamlamalarının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

