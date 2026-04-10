Son Mühür - Süper Lig’in 29. haftasında görev yapacak hakemler netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre karşılaşmalarda düdük çalacak isimler belirlendi.

Süper Lig'de 29. hafta hakemleri bu isimler oldu:

10 Nisan Cuma (Bugün):

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

11 Nisan Cumartesi:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Şansalan

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

17.00 Göztepe-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

13 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Ozan Ergün

Yasin Kol kararı

Yasin Kol, Süper Lig’de olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak Eyüpspor–Samsunspor karşılaşmasında görev yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi