Son Mühür- Houston Rockets'ın ev sahipliğinde Toyota Center'da oynanan karşılaşmada 33 dakika sahada kalan milli basketbolcu Alperen Şengün, 8 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 3 top kaybıyla oynadı.

Üst üste 8. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant, 29 sayıyla maçın en skoreri olurken, 7 ribaund ve 5 asist üretmeyi başardı.



Jabari Smith 19 sayı, 5 ribaund, Amen Thompson ise 19 sayı, 5 ribaund, 4 asistle galibiyette pay sahibi olan oyuncular oldu.

Adem Bona'dan 2 sayı...



76ers'ta 15 dakika süre alan milli oyuncu Adem Bona, 2 sayı ve 2 ribauntla oynadı. Tyrese Maxey 23, VJ Edgecombe 21 ve Quentin Grimes ise 20 sayı kaydetti.

Bu sonuçla Rockets, sezonun 51. galibiyetine ulaştı, 76ers ise 37. mağlubiyetini yaşadı.



Lakers'in yüzü deplasmanda güldü...

LeBron James, Lakers'ı galibiyete taşıdı.

Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'u 119-103 yendi.

Chase Center'da oynanan mücadelede LeBron James, 26 sayı, 11 asist ve 8 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Deandre Ayton 21, Jake LaRavia 16 ve Luke Kennard 14 sayı kaydetti.

Warriors'ta Nate Williams ve Brandin Podziemski 17'şer sayı atarken Charles Bassey 12 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.