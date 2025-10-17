Son Mühür- İstanbul Kadıköy’de ikinci el pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, oğlu için yürüttüğü adalet mücadelesini bu kez Ankara’ya taşıdı. Minguzzi, avukatı Ersan Barkın ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Meclis’te adalet turunda DEM Parti’ye uğramadı

TBMM’de yürütülen temaslarda Yasemin Minguzzi ve avukatı Ersan Barkın; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Görüşmelerde, çocuk yaşta işlenen suçlarda ceza indirimini kısıtlayan yasal düzenlemelere destek talebinde bulunuldu.

Ziyaret listesinde DEM Parti’nin yer almaması ise dikkat çekti. Minguzzi’nin, DEM Parti’ye uğramadan temaslarını tamamlaması siyasi kulislerde merak konusu oldu.

“Evlatlarımız güvende yaşasın” mesajı

Meclis temaslarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da ziyaret eden Yasemin Minguzzi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada toplumda güvenliğin önemine vurgu yaptı. Minguzzi, “Umarım sokaklardaki canilerden kurtuluruz. Evlatlarımız huzurlu, mutlu yaşasınlar istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi’nden destek sözü

Yasemin Akıncılar Minguzzi, TBMM temaslarından önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelmişti. Görüşmede Özdağ, Minguzzi’ye davanın süreci boyunca ve sonrasında destek vereceklerini belirterek, “Adalet arayışında yanınızdayız” mesajını iletti.