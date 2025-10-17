Son Mühür - 2026 yılında okul pansiyonlarına zam geliyor. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, yeni yılda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında pansiyon ücreti 50 bin lira olacak.

Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri

Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki okullarda pansiyon ücretleri 55 bin liraya yükseltilecek. İlköğretim düzeyindeki özel eğitim okullarında ise yeni yılda pansiyon ücreti 65 bin lira olarak uygulanacak.