İstanbul'un gece hayatının kalbinde yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması yeni bir boyut kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Beşiktaş ve Bebek hattındaki popüler eğlence merkezlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İşte operasyonun detayları ve gözaltına alınan o isimler...

Beşiktaş ve Bebek hattında hareketli gece

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen uyuşturucu ve fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki ünlü işletme için ivedilikle arama kararı çıkarıldı. Operasyonun ilk ayağı, akşamın erken saatlerinde Bebek Mahallesi'ndeki bir mekanda başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda ilerleyen süreç, mahkeme kararının ardından diğer iki işletmeye de sıçradı. Toplamda üç farklı noktada gerçekleştirilen baskınlarda güvenlik güçleri, suç unsurlarını tespit etmek adına kapsamlı bir inceleme başlattı.

Narkotik köpekleri sahadaydı: Denetimler saatlerce sürdü

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara, hassas burunlu K-9 narkotik dedektör köpekleri de eşlik etti. Eğlence mekanlarının her köşesini didik didik arayan ekipler, denetimleri gece geç saatlere kadar sürdürdü. Dikkat çeken bir ayrıntı ise, operasyon düzenlenen adreslerden birinin yaklaşık üç ay önce de benzer bir soruşturma dosyası kapsamında baskına uğramış olmasıydı. Tekerrür eden bu denetimler, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve adli takibin ne denli sıkı tutulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Magazin ve sosyal medya dünyasında gözaltı şoku

Soruşturmanın şüpheliler ayağında ise kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer aldı. Narkotik operasyonu neticesinde sosyal medya mecralarında milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve Elif Karaaslan emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen bu isimlerin sorgu süreçleri devam ediyor. Operasyonun yankıları sürerken, dijital dünyanın tanınmış simalarının bu dosya kapsamında yer alması büyük ses getirdi.

Ünlü sanatçılar hakkında yakalama kararı

Dosya kapsamında sadece sosyal medya fenomenleri değil, sanat dünyasından isimler de mercek altına alındı. Edinilen bilgilere göre, ünlü oyuncu İlker İnanoğlu ve başarılı şarkıcı Cem Adrian hakkında da aynı soruşturma dahilinde gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak yapılan incelemelerde her iki ismin de halihazırda yurt dışında bulunduğu saptandı. Firari durumda görünen sanatçıların Türkiye'ye giriş yapmaları durumunda adli mercilere sevk edilecekleri bildirilirken, genişletilen soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere gebe olduğu öngörülüyor.

