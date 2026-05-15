Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rasim Ozan Kütahyalı, dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı ve operasyon kapsamında yakalanan diğer şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi kararı çıktı.

Soruşturmayı yürüten ekiplerin, şüphelilerin ifade işlemleri ve dijital incelemeler üzerindeki çalışmalarını devam ettirdiği ifade edildi.

Pazar gününe kadar emniyette kalacak!

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdinç yaptığı paylaşımda soruşturmaya ilişkin yeni bilgileri kamuoyuna aktardı. Erdinç’in aktardığı bilgilere göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu süreçleri pazar gününe kadar sürecek.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmeleri beklenmekte.

