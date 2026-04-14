ABD Başkanı Donald Trump, İran süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, müzakerelerin ikinci turuna işaret etti. Sürecin hız kazanabileceğini belirten Trump, “Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir” dedi.

İslamabad sinyalini verdi!

İlk temasların ardından ikinci tur görüşmelerin nerede olacağı da gündemdeki konulardan biriydi. Trump tarafından müzakerelerin yeniden İslamabad’da gerçekleşebileceği ifade edildi.

Pakistan’ın sürece ev sahipliği yapmasının mantıklı olduğunu söyleyen Trump, farklı bir ülkeye gitmenin gereksiz olabileceğini de sözlerine ekledi.

Asim Munir’e övgü dolu sözler!

Müzakerelerde aktif rol üstlenen Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir hakkında da olumlu ifadeler kullanan Trump, Munir’i “fevkalade biri” olarak nitelendirdi. Bu nedenle görüşmeler için yeniden Pakistan’ın tercih edilmesinin daha olası olduğu Trump tarafından belirtildi.