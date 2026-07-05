SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargı dünyasında uzun süredir tartışma konusu olan ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) yapılan son değişikliklerin ardından uygulamada kafa karışıklığı yaratan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararlarına ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ceza yargılamalarının seyrini değiştirecek ve emsal oluşturacak önemli 'içtihat'a kararına imza attı.

Kafa Karışıklığı Gideriliyor

2024 yılında CMK'da yapılan köklü değişikliklerle, HAGB kararlarına karşı sadece 'itiraz' yoluna başvurulması sistemi terk edilmiş, yerine istinaf ve belirli şartlar dahilinde temyiz denetimi getirilmişti. Ancak bu yasal değişimin ardından ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde farklı yorumlar ve uygulamalar ortaya çıkmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 7 Ocak 2026 tarihli son kararıyla bu tereddütleri tamamen ortadan kaldırmayı ve yargıda uygulama birliğini sağlamayı hedefliyor.

Emsal Nitelikte

Alınan bu kararın başta ilk derece ceza mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemeleri olmak üzere, savunma makamı için de emsal niteliğinde karine teşkil etmesi bekleniyor. Hukukçular, genel kurulun bu hamlesinin benzer nitelikteki binlerce HAGB dosyasının incelenme usulüne doğrudan yön vereceğini belirtiyor.

Gözler Gerekçeli Kararda

Yargı dünyasında yeni bir sayfa açan bu kararın ardından şimdi gözler Yargıtay’ın yayımlayacağı gerekçeli karara çevrildi. Detaylı gerekçenin kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte, HAGB dosyalarında bundan sonra hangi prosedürlerin işletileceği ve kanun yolu denetiminin sınırları netlik kazanacak.