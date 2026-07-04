Son Mühür/ Beste Temel- Bayraklı Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel U-12 Cup Futbol Turnuvası’nda müsabakalar başladı. Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri’nde yapılan açılış maçlarıyla birlikte 1600 sporcu sahaya çıktı. Turnuvada İzmir, Aydın ve Manisa’dan gelen toplam 80 altyapı takımı mücadele ediyor.

Organizasyonda 2015 ve 2016 doğumlu futbolcular yer alıyor. İlk günün öne çıkan karşılaşmalarında Bornovaspor ile Buca Efeler Spor, Bergamaspor ile de Manisa Horozköy Spor karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca yüzlerce maç oynanacak.

Başkan Önal: Hedefimiz çocukların sosyal gelişimi

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, turnuvanın sadece skora dayalı bir organizasyon olmadığını belirtti. Sporun çocuk gelişimindeki rolüne değinen Önal, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın sadece sportif başarılarını değil, sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekliyoruz. U-12 Cup Futbol Turnuvası ile çocuklarımızın erken yaşta spor kültürüyle buluşmasını, takım ruhunu öğrenmesini ve yeni dostluklar kurmasını amaçlıyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

Final karşılaşmaları 21 Temmuz’da

Farklı illerden gelen çocukları buluşturan turnuva, 21 Temmuz’a kadar devam edecek. Organizasyonun son gününde oynanacak final maçlarının ardından dereceye giren takımlar belirlenecek. Başarılı olan kulüplere ve sporculara kupa, madalya ile çeşitli ödüller takdim edilecek.

