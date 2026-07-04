SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- Trafik cezasına karşı yargı süreci devam ederken vergi daireleri tarafından ödeme emri düzenlenmesini hukuka aykırı bulan yüksek mahkeme, alt mahkemenin kararını kanun yararına bozdu. Danıştay'ın idari para cezalarının tahsilat sürecinde ezber bozan kararı milyonlarca sürücü tarafından 'müjde' olarak yorumlandı.

Dava Süreci Devam Ederken Ödeme Emri Gönderildi

Emsal karara konu olan davada, hız sınırını aştığı gerekçesiyle hakkında trafik idari para cezası uygulanan bir sürücü, cezanın iptali için süresi içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu. Ancak sürücünün hak arama süreci henüz devam ederken, vergi dairesi cezanın tahsil edilmesi amacıyla ödeme emri düzenleyerek vatandaşa gönderdi. Sürücünün ödeme emrine karşı açtığı davada İzmir 2. İdare Mahkemesi, ödeme emrini hukuka uygun bularak davayı reddetti. Ancak hukuka aykırı bu uygulama, Danıştay Başsavcılığı’nın devreye girmesiyle üst mahkemeye taşındı.

Kesinleşmeyen Ceza Kamu Alacağı Sayılmaz

Danıştay Başsavcılığı’nın kanun yararına temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Sekizinci Dairesi, İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin kararını hukuki sonuçları saklı kalmak kaydıyla kanun yararına bozdu. Danıştay kararının gerekçesinde, '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında verilen idari para cezaları, yargı yolu tüketilip kesinleşmeden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilemez. Kabahatler Kanunu uyarınca, idari para cezaları ancak ve ancak yargı aşaması bitip kesinleştikten sonra 'kamu alacağı' niteliği kazanır. Bu aşamadan önce ödeme emri düzenlenmesi hukuka aykırıdır' satırlarına yer verdi. Bu karar milyonlarca kişi tarafından sevinçle karşılandı.

Sürücüler İçin Kalkan Olacak

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu karar, özellikle trafik cezalarına karşı hak arama yoluna giden vatandaşlar için bir güvence niteliği taşıyor. Sürücüler, davaları sonuçlanana kadar herhangi bir icra takibi veya ödeme baskısıyla karşılaşmayacak. Karar, bundan sonraki benzer tüm davalar için de bağlayıcı ve emsal olacak.