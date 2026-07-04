SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2026 yılı Ana Kararnamesi’nin ardından Adalet Bakanlığı merkez teşkilatındaki yapısal değişim rüzgârı devam ediyor. Bakanlık bünyesindeki üç kritik genel müdürlüğe, çok sayıda hâkim ve cumhuriyet savcısı 'tetkik hâkimi' olarak görevlendirildi. Yapılan bu hamleyle, genel müdürlüklerin hukuki ve idari kadrolarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne 5 Yeni İsim

Bakanlığın en dinamik birimlerinden biri olan Mevzuat Genel Müdürlüğü’nün tetkik hâkimi kadrosuna 5 yeni atama yapıldı. Görevlendirilen isimler arasında Muhammed Furkan Demirbaş (Erzurum Cumhuriyet Savcısı), Ramazan Ünal (Ankara İdare Mahkemesi Üyesi), Osman Çimen (Serik Hâkimi), Gülüzar Kömür (Mersin Hâkimi), Münevver Karaman Yıldırım (İskenderun Hâkimi) yer aldı.

Ceza ve Tevkifevleri’ne Taze Kan

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde de iki yeni tetkik hâkimi göreve başladı. CTE kadrosuna dahil olan isimler arasında Kaan Zilci (Ankara Hâkimi) ve Emrah Özkan (Yenice / Karabük Cumhuriyet Savcısı) görevlendirme yapıldı.

Yeni Görevlendirme

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü kadrosu da kararnameyle güçlendirildi. Son kararname ile Polatlı Hâkimliği'ne atanan Gökçe İrem Yılmaz, Bakanlık merkez teşkilatına çekilerek Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nde tetkik hâkimi olarak görevlendirildi. Genel müdürlükler bünyesinde görev yapan tetkik hâkimleri; mevzuat hazırlıkları, hukuki değerlendirmeler, analizler ve idari süreçlerin yürütülmesinde kritik bir rol üstleniyor.

Revizyon Devam Edecek

Edinilen bilgilere göre, HSK’nın 2026 yılı yaz kararnamesinin ardından Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında başlayan bu yeniden yapılanma süreci henüz tamamlanmadı. Önümüzdeki günlerde de stratejik birimlerde yeni görevlendirmelerin yapılması bekleniyor.