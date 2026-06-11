Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11.06.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçme kararları dikkat çekti.

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen isimler şu şekilde:

- Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi.

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- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan Danıştay üyeliğine seçildi. (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155. maddesi ile 2575 sayılı Danıştay kanununun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince seçim gerçekleşti.)

- Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu Danıştay üyeliğine seçildi.

- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz Danıştay üyeliğine seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi