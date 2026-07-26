Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi gövde gösterisi için gittiği İstanbul'da kendini çok ilginç bir 'Figüran' tartışmasının içinde buldu.

BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik, cast ajansından gelen bir mesajın peşine düşerek, siyasetin ana gündem maddesi haline gelen bir habere imza atmayı başardı.

Gürsel Tekin'in öncülüğünde gerçekleştirilen üye katılım töreni, Özgür Özel liderliğindeki 91 milletvekilinin CHP'den koptuğu süreçte ses getirecek bir etkinlik olarak lanse edilmişti.

Ancak Ebru Çelik, CHP İstanbul il örgütünün üye katılım töreninde kendisinin de içinde bulunduğu 200'e yakın figüranın kişi başına 950 TL'lik bir rakamla cast ajansından kiralandığını öne sürdü.



Servis araçlarıyla etkinliğin yapıldığı alan taşınan figüranlara iddialara göre CHP yeleği giydirilmiş ve atacakları sloganlar da kendilerine tek tek bildirilmişti.

Gürsel Tekin ve Müslim Sarı'dan yalanlama...



Etkinliğin ana mimarı konumunda olan Gürsel Tekin, başarılı çalışmalarıyla kimyasını bozdukları arasında BirGün gazetesinin de olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı da Ebru Çelik imzalı haberin gerçeği yansıtmadığını ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

BirGün gazetesinin haberin arkasında durarak geri adım atmadığı süreçte haberin asıl sahibi olan Ebru Çelik de sürecin perde arkası hakkında bilgi verdi.



''CHP'nin rozet töreninde salonda bulunanların en az 200'ü sahte figüran CHP'li ile dolduruldu'' vurgusunda bulunan Çelik,

''Kılıçdaroğlu'nun rozet töreni için 950 TL’ye cast ajanslarından tutulan figüranlar arasında Mısırlı, Özbekistanlı göçmenler, atanmayan öğretmenler, öğrenciler vardı.

Arka bahçelerde slogan provası yaptırıldı. 50 kişiye CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildi'' hatırlatmasında bulundu. Ebru Çelik sözlerine kanıt olarak etkinlik alanında çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı ve,

''Haberi yalanlayan herkese alandan fotoğrafımı bırakmak istiyorum. Destekleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' mesajı verdi.