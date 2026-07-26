Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar kavgası, Özgür Özel'in Yeni Parti için attığı imzanın ardından yeni bir boyut kazandı.

Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Anadolu'da gittiği her yerde büyük ilgi gören Özel'e gösterilen ilginin altında yatan sebepler ne sorusunun cevabı AK Partili Savcı Sayan'dan geldi.

Deniz Baykal döneminde CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Sayan, özellikle dar gelirli aileleri vuran ekonomik krizin, Özel'e gösterilen ilginin en önemli sebebi olduğunu savundu.

Mutfakta yangın var...



Ucuz olarak bilinen bir zincir marketin fiyatlarından örnekler paylaşan Sayan,

''Özgür Özel'in arkasındaki kalabalıkların sebebi butlan değil, mutfaktaki yangındır!'' vurgusunda bulundu.

''Siyah zeytin 475 TL…

Sucuk 1.800 TL…

Kuzu kuşbaşı 1.295 TL…

Kuzu pirzola 1.950 TL…'' hatırlatmasında bulunan Savcı Sayan,

''Özgür Özel’in arkasındaki kalabalıkları doğru okumak gerekir.

Bunun sebebi ne “mutlak butlan” tartışmalarıdır ne de Özgür Özel’in siyasi performansıdır.

Asıl sebep; mutfakta tükenen bütçeler, pazarda ve markette durmadan yükselen fiyatlar, üreticiyi bunaltan maliyetler, esnafı ezen vergiler, SGK yükü ve vatandaşın sırtına binen ağır ekonomik yüklerdir.

Sayın Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi politikalarının sahadaki sonuçları artık

her mutfakta,

her pazarda ve

her alışveriş fişinde hissedilmektedir.

Vatandaşın tepkisi de esas olarak bu ekonomik tabloya yöneliktir'' mesajı verdi.



Erdoğan'a destek var ama...



''Bütün bunlara rağmen milletin önemli bir kısmı hâlâ Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güvenmeye devam ediyor'' diyen Savcı Sayan,

''Ancak bu güvenin, ekonomik sıkıntılar karşısında tek başına yeterli olacağını düşünmek büyük bir hata olur.

Sahadan yükselen ses iyi dinlenmeli, ekonomik politikalar yeniden gözden geçirilmeli ve vatandaşın omzundaki yük hafifletilmelidir.

Çünkü unutulmamalıdır ki; Özgür Özel’in arkasındaki kalabalığın asıl sebebi butlan değil,

mutfakta,

tarlada ve

market raflarında büyüyen ekonomik yangındır.

Bordrolarda eriyen ücretlerdir'' değerlendirmesinde bulundu.