Olay, Bolu merkeze bağlı Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde faaliyet gösteren dev tavuk kesimhanesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, dün tesisin kapalı ve boş olduğu saatlerde kesimhane bölümünde rutin hijyen ve temizlik ilaçlaması yapıldı.

İlaçlama sonrası alanın yeterince havalandırılmadığı veya kimyasal maddelerin ortamda yoğun biriktiği düşünülen kesimhaneye, sabah saatlerinde birinci vardiya işçileri girdi.

Çalışmaya başladıktan kısa süre sonra kesimhane bölümündeki çalışanlarda mide bulantısı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi zehirlenme belirtileri görüldü.

Ambulanslar peş peşe geldi

Aynı anda çok sayıda işçinin birden fenalaşması üzerine tesiste kısa süreli panik yaşandı. Durumu fark eden fabrika yöneticileri üretimi durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın sonrasında fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin alandaki ilk müdahalesinin ardından, durumları ağırlaşan 31 işçi ambulanslarla kentteki kamu ve özel hastanelere sevk edildi.

Olaya kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan ya da rahatsızlığı sonradan fark eden 3 çalışan da kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Zehirlenmeden etkilenen toplam işçi sayısı ise 34’e ulaştı.

Soruşturma sürüyor

Hastanelerde acil servislere alınan ve gözetim altında tutulan 34 çalışanın tedavi süreçlerinin sürdüğü ve 34 işçinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İş sağlığı ve güvenliği ekipleri ile kolluk kuvvetleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Olaya ilişkin başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor.