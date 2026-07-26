Son Mühür- Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Meclis’in tatile girmesine günler kala Ankara Güvenpark’ta süren gazi eylemini hatırlatarak iktidara seslendi. Milli Savunma Komisyonu'nun "kavram tartışmalarıyla" vakit kaybettiğini belirten Bağcıoğlu, çerçeve kanun beklenmeden acil taleplerin hemen Meclis'ten geçirilmesini önerdi.

Son 30 ayda 175 il ve ilçede tam 282 şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret ettiğini vurgulayan Bağcıoğlu, tabandaki tepkinin artık patlama noktasına geldiğini kaydetti. Sahadan gelen verilerle hazırlanan 18 kanun teklifi ve 6 soru önergesinin 2 yıldır Meclis raflarında bekletildiğini söyledi.

"Masa başı tanım tartışmaları hak arayışını tıkıyor"

Bağcıoğlu’na göre komisyondaki bürokratik tıkanıklık hak kayıplarını derinleştiriyor. "Yok şu tanım, yok bu kavram" denilerek çerçeve kanunun oyalandığını belirten Bağcıoğlu, çözümün parçalı ve hızlı bir yasalaşma sürecinden geçtiğini savunarak detaylara dikkat çekti.

"TBMM’nin ara vermesine çok kısa bir süre kalmışken önerimiz; “tanımlar ve kavramlar üzerinde bitmek bilmeyen çalışma ile gecikmeye neden olmaksızın” ivedilikle;

Er Gazi ve Er Şehit ailesi emsal maaş düzenlemesi,

Genel olarak özlük haklarının iyileştirilmesi,

İstihdam düzenlemesi,

Sağlık hizmetleri konusundaki sıkıntıların çözümü,

Terörle mücadele sırasında yer olup gazi sayılmayanların durumun düzeltilmesidir.

Diğer konuları içeren “çerçeve kanun” Ekim ayında gündeme alınabilir."

"Arkadaşların acil talepleri hemen öne çekilmeli" diyen Bağcıoğlu, siyasi parti ayırt etmeksizin tüm milletvekillerine çağrıda bulunarak sürece destek istedi.

