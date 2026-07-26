Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’ndeki East Asian Games Dome’da oynanan Milletler Ligi (VNL) final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaştı.

İlk seti 25-23 kaybeden ay-yıldızlı ekip; mücadelenin devamındaki setleri 25-23, 26-24 ve 25-21 alarak sahadan 3-1 galip ayrıldı ve organizasyonu şampiyonlukla tamamladı.

Türkiye'nin VNL’deki madalya sayısı 4'e yükseldi

2018'den bu yana yapılan organizasyonda sekizinci kez finallerde bulunan milli takım, 2023’ün sonrasında VNL’deki ikinci altın madalyasını kazandı.

2018’de ABD’ye yenilerek gümüş madalya alan Türkiye, bu sonuçla beraber organizasyon geçmişindeki toplam madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4'e çıkardı.

Daniele Santarelli yönetiminde 4. madalya

2023 yılında göreve başlayan başantrenör Daniele Santarelli, milli takımın başındaki dördüncü madalyasını kazandı.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 2023'te VNL ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli takım, 2025 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı. Santarelli, 2026 VNL şampiyonluğuyla beraber ay-yıldızlı ekiple üçüncü altın madalyasını elde etti.

Paris 2024’ün rövanşı alındı

Milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın üçüncülük maçında yenildiği Brezilya’yı bu kez finalde mağlup etti. Brezilya ise VNL tarihinde çıktığı 5. finalden de mağlubiyetle ayrıldı. Güney Amerika temsilcisi daha önce 2018, 2019 ve 2021'de ABD'ye, 2025'te ise İtalya'ya finalde kaybetmişti.

En skorer isim Melissa Vargas

Maçın en skorer oyuncusu pasör çaprazı Melissa Vargas oldu. Smaçör Hande Baladın ise mücadeleyi 19 sayıyla bitirerek galibiyete katkı sağladı.