CHP’nin kurultayıyla ilgili bir süredir devam eden hukuki süreçte gözler Yargıtay’a çevrildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin geçtiğimiz aylarda verdiği ve parti içinde büyük tartışmalara yol açan kararın sonrasında dosya bir üst merciye taşındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tarafların yaptığı itirazları değerlendirmek üzere dosyayı resmen incelemeye aldı.

Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı

Tartışmanın odağında, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yaptığı 38. Olağan Kurultayı bulunuyor. Kurultayın iptali istemiyle açılan davada BAM 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs tarihinde kararını açıklamıştı.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı doğrultusunda mevcut genel başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması gerektiğine; görevin ise eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine devredilmesi yönünde hüküm vermesi siyaset kulislerini ve gündemi hareketlendirmişti.

Ön inceleme süreci başladı

Mahkemenin bu kararına her iki tarafın da itiraz etmesi üzerine dosya üst mahkemenin değerlendirmesine sunuldu.

İtiraz başvurularının sonrasında dosya, temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne sevk edildi.

Yargıtay, öncelikle dosyaya bir esas numarası vererek resmi kaydını oluşturdu ve evrak üzerinden ön inceleme sürecini başlattı.

Hukuki ihale nasıl işleyecek?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyada bir usul eksikliği, tebligat hatası ya da belge eksikliği olup olmadığını inceliyor. Ön inceleme bittikten ve bir eksiklik bulunmadığına kanaat getirildikten sonra dosya esas inceleme süreci başlayacak.

Yargıtay’ın esastan yapacağı inceleme sonucunda, kurultayın geçerliliğine ve "mutlak butlan" iddiasına ilişkin kesin karar verilecek. Çıkacak bu son karar, CHP’deki yönetim tartışmaların hukuki seyrini belirleyecek.