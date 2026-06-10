İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan “rüşvet” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Manisa’da operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş.’nin Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan’ın şoförü Anıl Demir'in gözaltına alındığı öğrenildi.

MASAK raporları ve HTS kayıtlarına inceleme!

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiler çerçevesinde operasyon kararında, MASAK raporları ile HTS kayıtlarının da etkili olduğu belirtildi.

Cem Yüzer’in ayrıca, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in eski makam şoförü olduğu bilgisi gündemdeki yerini aldı.

Gözaçan daha önce tutuklanmıştı!

Soruşturmada adı geçen isimlerden biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan daha önceden tutuklanmıştı.

