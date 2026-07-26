Kaza, Manavgat’ın Beydiğin Mahallesi yakınlarında, Taşağıl-Derebucak yolu üzerinde sabah saatlerinde yaşandı.

Erol Arslan (48) idaresindeki 42 AKL 36 plakalı minivan, virajlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 150 metrelik uçuruma sürüklenmişti.

Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Zorlu arazi şartlarında aşağı inen ekipler, araçtaki 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Yapılan incelemelerde vefat edenlerin sürücü Erol Arslan (48), Ayla Arslan (46), 15 yaşındaki İlayda A., 12 yaşındaki Ebrar A. ve 4 yaşındaki Metehan U. olduğu tespit edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtarılan Abdurrahman Uğurlu (28) ve hamile olduğu öğrenilen eşi Hatice Uğurlu (23) ise ilk müdahalelerinin sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Hamile anne Serik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, durumu daha ağır olan baba Abdurrahman Uğurlu helikopterle Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Vali Şahin olay yerinde bilgi aldı

Kaza sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kazanın Konya-Antalya yolunun 36. kilometresinde olduğunu belirten Şahin,

"Yaralıların durumunu yakından takip ettiklerini ifade eden Vali Şahin, "Arslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin ise 4 yaşındaki oğlu vefat etti.

Uğurlu ailesinden 2 yaralı var. Hamile anneyi Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Bilinci açık inşallah iyi haber bekliyoruz.

Baba Abdurrahman Uğurlu ise helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıları takip ediyoruz. Vefat eden vatandaşların araç içerisinden çıkarılması da tamamlandı.

Yoğun bir yol. Özellikle Konya'dan hafta sonunu Antalya'da geçirmek isteyen vatandaşların sıkça kullandığı bir yol. Virajlı ve eğimli bir yol. Kazanın sebebi net değil, bu konudaki çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyo" dedi.